Comité olympique français : David Lappartient élu président à un an des JO de Paris

Le président de l'UCI David Lappartient.

Le dirigeant sportif et homme politique français David Lappartient succède à la démissionnaire Brigitte Henriques comme président du Comité national olympique du sport français, à un an des Jeux olympiques de Paris 2024.

Le président de l'UCI David Lappartient a été élu jeudi président du comité olympique français (CNOSF), héritant d'un poste vacant depuis la démission de Brigitte Henriques le 25 mai, ce qui met un terme à une crise de plus d'un an et demi à un an des JO de Paris.

Le maire de Sarzeau, membre du CIO, a été élu avec 80% des voix par le conseil d'administration face à Emmanuelle Bonnet-Oulaldj, la coprésidente de la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT). Le mandat du nouveau président devra être confirmé par un vote d'une assemblée générale programmé le 13 septembre.

