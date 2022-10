Climat : des maladies tropicales dans l'Hexagone

Fourmi

Des moustiques transmettant la dengue en métropole, peut-être bientôt Zika ou le chikungunya s'inquiète Le Figaro.

"La fièvre de Crimée-Congo en Espagne et la tique qui en porte le virus désormais présente dans le sud de la France. Une fourmi électrique subtropicale agaçant les habitants d’une résidence de Toulon… Ces bestioles que l’on pensait le triste privilège de lointains tropiques s’installent en Europe. Et l’été que nous venons de passer fait figure d’avertissement: au 16 octobre, Santé publique France rapportait 65 cas autochtones de dengue identifiés en métropole, contre 14 en 2020…" ajoute Le Figaro

"Aedes albopictus, alias le moustique-tigre, identifié en métropole pour la première fois en 2004, «progresse énormément chaque année et, dans les départements où il est implanté depuis quelque temps, il est de plus en plus abondant», indique Didier Fontenille, entomologiste médical et directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement (IRD). En 2010, il était présent dans 6 départements du sud-est de la France ; en 2021 il en avait colonisé 67, remontant jusqu’à l’Aisne !"

"Ce dont on est sûr, c’est que certaines maladies qui n’étaient pas présentes en France vont arriver, touchant l’homme comme le bétail." prévient Muriel Vayssier-Taussat, chef du département santé animale à l’Inrae.