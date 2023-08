Canicule : vigilance orange dans 28 départements

Un message de prévention diffusé à Lyon.

Une hausse exceptionnelle des températures est prévue en France ce samedi, avec 28 départements en vigilance orange selon Météo France. Les températures caniculaires sont attendues, notamment sur la route du retour des vacances. Les départements concernés forment une diagonale allant du Gers au Haut-Rhin et jusqu'à la Savoie. Les températures minimales seront de 20 à 23°C en général. Les maximales atteindront entre 34 et 38°C dans plusieurs régions, avec des pointes à 39°C en basse vallée du Rhône. Il est prévu par exemple 38° à Montélimar, 37° à Lyon et Avignon, 36° à Toulouse et Annecy, 35° à Mâcon, Montluçon et Agen.

Demain dimanche, les températures seront encore en petite hausse atteignant généralement 35 à 38° sur le sud du pays, parfois 39°c, et pouvant dépasser les 40°c sur la basse vallée du Rhône.

Les autorités appellent à la prudence, notamment pour les personnes vulnérables, alors que les fortes températures sevraient se maintenir jusqu'en milieu de semaine prochaine, avec un pic se produisant entre lundi et mercredi selon les régions. ensuite, une baisse des températures est prévue à partir de jeudi. tout cela restant à confirmer.

Les autorités estiment que l'hôpital est prêt à faire face à la situation, grâce à une amélioration de la coordination entre la ville et l'hôpital depuis la canicule de 2003. De nombreuses personnes se mobilisent pour la prévention, notamment dans les Ehpad, les associations et les mairies.

À Lire Aussi

Aurons-nous de la neige cet hiver ?