Meteo France

Les températures seront encore plus chaudes que prévu demain et après-demain

Météo France a mis à jour ses visualisations pour les journées de vendredi et samedi, qui seront encore plus chaudes qu'initialement annoncées souligne BFMTV..

Ce jeudi, Météo-France a mis à jour ses modélisations concernant la vague de chaleur qui s'abat actuellement sur la France.

Et selon ces dernières données, les journées de vendredi et samedi seront encore plus chaudes qu'annoncées, avec des pics à 42°C sur la côte Atlantique. Il faudra attendre dimanche pour voir les températures retomber.

La barre des 40°C a été franchie pour la première fois de l'année en France à Argeliers (11) avec 40.2°C à 14h48. selon Guillaume Séchet métérologiste à BFMTV.

Sur son compte Twitter, Elisabeth Borne annonce que : "12 départements viennent d’être placés en alerte rouge canicule."

A ceux-là s'ajoutent également 25 départements en vigilance orange canicule. Seul l'Est de la France est pour le moment épargné.

La Première ministre ajoute : "Soyez vigilant ! Hydratez-vous, restez au frais, donnez et prenez des nouvelles de vos proches".