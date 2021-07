Bruxelles annonce le gel de son projet de taxe numérique

L'Union européenne cherche par tous les moyens des moyens de financements de son plan de relance de 750 milliards d'euros. L'un de ses atouts était un projet de taxe numérique afin de faire contribuer les GAFA à la crise, mais tout cela n'était pas du goût de Washington. Outre-Atlantique on a jugé ce projet discrimatoir et la secrétaire au trésor Janet Yellen a appelé l'UE à le reconsidérer. Elle considère que pour mettre en place la future taxe mondiale « invite les pays à accepter de démanteler les taxes numériques existantes que les Etats-Unis considèrent comme discriminatoires et à s’abstenir d’instaurer des mesures similaires à l’avenir » et qu' « Il appartient donc à la Commission européenne et aux membres de l’Union européenne de décider de la marche à suivre" concernant cette dernière.

Du côté de l'UE, on a annoncé aujourd'hui le gel du projet de taxe numérrique pendant les négociations à l'OCDE car selon un porte-parole de la commission « La réussite de ce processus nécessitera une dernière impulsion de la part de toutes les parties, et la Commission s’est engagée à se concentrer sur cet effort. C’est pourquoi nous avons décidé de mettre en pause notre travail sur une proposition de taxe numérique ».