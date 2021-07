Bruno Le Maire estime que l'amende de 45.000 euros en cas d'absence de contrôle du pass sanitaire est excessive

Bruno Le Maire

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, invité de l'émission "4 Vérités" sur France 2, lundi matin est revenu sur le contrôle du pass sanitaire dont le défaut serait passible d'une amende allant jusqu'à 45.000 euros et d'un an de prison. :

""L'objectif, c'est de protéger la santé des Français. Est-ce que l'on veut pour la rentrée le retour à la normale ou le retour au confinement ? Cela passe par des règles communes : le pass sanitaire. Cela n'exclut pas de faire preuve de compréhension et d'intelligence collective" a déclaré Bruno Le Maire.

"Il faut toujours des sanctions quand il y a des règles, sinon elles ne sont pas efficaces. Mais ces sanctions doivent être proportionnées, elles ne doivent pas être excessives, mais dissuasives. 45 000 euros cela me semble excessif".

Même position pour le secrétaire d'Etat en charge des Affaires européennes, Clément Beaune, sur BFMTV. "Ce n'est pas 45.000 euros qui vont être appliqués aux restaurateurs le 1er ou le 5 août quand les mesures vont se mettre en place. C'est une plafond grand maximum, en ultime recours"