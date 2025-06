Argent sale

Blanchiment à grande échelle à Aubervilliers : 800 000 euros saisis en liquide

L’enquête a démarré discrètement à l’été 2023. Elle s’est conclue, en juin 2025, par la saisie de près de 800 000 euros en espèces et objets de valeur dans les milieux commerciaux asiatiques d’Aubervilliers. Deux suspects, un frère et une sœur, ont été interpellés puis mis en examen pour blanchiment en bande organisée. Ils auraient participé à un système sophistiqué de collecte d’argent issu de fraudes à la TVA et d’importations illégales. Ce nouvel épisode illustre l’ancrage durable de réseaux de blanchiment opérant entre la Seine-Saint-Denis, l’Europe et la Chine, dans un quartier devenu un point névralgique du textile… et de l’argent sale.