Bernard Tapie et son épouse victimes d'un violent cambriolage

Des policiers près du lieu de résidence des époux Tapie.

Le couple Tapie a été victime d'un violent cambriolage dans la nuit de samedi à dimanche. Quatre hommes se sont introduits dans leur maison de Combs-la-Ville (Seine-et-Marne) vers minuit et demi, et ont surpris le couple dans son sommeil. Selon le récit de l'AFP, les malfaiteurs encagoulés et vêtus de combinaisons noires ont attaché Bernard Tapie et son épouse avec des câbles électriques et les ont frappé afin d'obtenir la localisation des objets de valeur.

Bernard Tapie a notamment reçu "un coup de matraque sur la tête", et sa femme Dominique a reçu des coups au visage, mais les deux victimes n'ont pas été hospitalisées, a précisé à l'AFP la procureure de Melun, Béatrice Angelelli.

Après le départ des malfaiteurs, Dominique Tapie est parvenue à se défaire de ses liens pour se rendre chez une voisine d'où elle a donné l'alerte.

Sur BFMTV, le maire de la ville, Guy Geoffroy, a expliqué que les cambrioleurs étaient à la recherche d'un supposé "trésor". "Leur violence a été d'autant plus forte qu'ils n'obtenaient rien puisqu'il n'y avait globalement pas grand-chose à prendre", a-t-il précisé. Selon une source proche de l'enquête, les malfaiteurs ont dérobé deux montres, dont une Rolex, des boucles d'oreilles, des bracelets et une bague. La Police judiciaire de Versailles a été saisie de cette enquête pour vol aggravé avec violences et séquestration.

