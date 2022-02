Benoît XVI, qui n'est plus pape depuis 2013 regrette les violences sexuelles commises pendant son mandat et, avant, quand il était archevêque

Benoit XVI et le pape François

Le pape émérite Benoît XVI, qui a renoncé à sa charge en 2013, a remercié son successeur François pour son « soutien » et sa « confiance » après la publication d'un rapport indépendant en Allemagne le mettant en cause dans la gestion de violences sexuelles signale Le Point.

. « Je ne peux qu'exprimer, une fois encore, à l'égard de toutes les victimes d'abus sexuels ma profonde honte, ma grande douleur et ma demande sincère de pardon. J'ai eu de grandes responsabilités dans l'Église catholique. » écrit Benoit XVI.

Entre 1945 et 2019, 235 hommes d'Église auraient commis des agressions sexuelles dans l'archidiocèse de Munich, la capitale de la pieuse et conservatrice Bavière, dont est originaire Benoît XVI.

Plus 400 victimes de violences sexuelles ont été recensée dans l'archevêché de Munich et Freising, et le cardinal Joseph Ratzinger, avant qu'il ne devienne pape, aurait été au courant du passé pédocriminel d'un prêtre, Peter Hullermann. Dans un document également transmis mardi par le Vatican, des conseillers du pape émérite réfutent les accusations du rapport de 8 000 pages qu'ils ont passées au crible pour lui.

Mais un cas est particulièrement évident. Celui de Peter H. un prêtre transféré à Munich pour y suivre une thérapie. Benoit XVI a nié dans un premier temps avoir participé à la réunion qui s'est tenue en janvier 1980 et au cours de laquelle le transfert de Peter H. fut décidé. Mais dans le procès-verbal, on lit pourtant que Joseph Ratzinger, qui n'était pas encore Benoit XVI, est intervenu à deux reprises lors de la réunion.

Le 24 janvier dernier, le pape est revenu sur ses déclarations. Il a reconnu avoir été présent.