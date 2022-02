Anne Hidalgo et Valérie Pécresse ont récolté les 500 parrainages nécessaires à leurs candidatures

Conseil constitutionnel

Selon le troisième pointage du Conseil constitutionnel publié mardi 8 février, et cité par France Info, la candidate des Républicains, Valérie Pécresse, et celle du Parti socialiste, Anne Hidalgo, recueillent respectivement 939 et 652 parrainages, soit plus des 500 nécessaires pour se présenter à la présidentielle. Emmanuel Macron, qui disposait déjà de plus de 500 signatures le 3 février, dispose désormais de 926 signatures d'élus. Le trio de tête est suivi par la candidate d'extrême gauche Nathalie Arthaud (368), le communiste Fabien Roussel (326) et Jean Lassalle (316).

Derrière eux, l'écologiste Yannick Jadot (268), le chef de file de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan (232) et le candidat La France insoumise Jean-Luc Mélenchon (224). Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national, n'a pour l'instant obtenu que 139 signatures, Eric Zemmour 149 et la candidate de gauche Christiane Taubira seulement 36.

Alors que plus de 30 candidats ont publiquement déclaré leur souhait de prendre part au scrutin présidentiel, la période de récolte de ces parrainages a débuté jeudi 27 janvier. Ils doivent réunir 500 parrainages d'élus avant le vendredi 4 mars à 18 heures.

Depuis 1976, afin d'assurer une représentativité territoriale, il faut rassembler ces 500 parrainages dans au moins 30 départements, avec 50 parrainages par département au maximum