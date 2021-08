Angela Merkel

« Il ne faut pas chercher à enjoliver les choses. Nous tous – gouvernement, services de renseignement et communauté internationale – n’avons pas été en mesure de voir que les forces armées afghanes n’étaient pas prêtes à affronter les talibans », a reconnu le ministre allemand des affaires étrangères, Heiko Maas, souligne Le Monde.

Un mois et demi après le départ des derniers soldats allemands d’Afghanistan et à six semaines des élections législatives du 26 septembre, il n’est toutefois pas certain que ce début d’autocritique de la part du gouvernement suffira à éteindre une polémique qui a pris en quelques heures une ampleur considérable outre-Rhin analyse Le Monde.

« Une débâcle historique pour la chancelière Merkel », titrait, lundi soir, le tabloïd Bild. « Le Vietnam de l’Allemagne », accusait, de son côté, le quotidien conservateur Frankfurter Allgemeine Zeitung. Même son de cloche à gauche : « Le cas afghan est une honte pour la politique allemande », estimait, pour sa part, le Tagesspiegel. Selon un sondage de l’institut Civey pour le Spiegel, 76 % des personnes interrogées estiment que « l’Allemagne a échoué en Afghanistan » ajoute Le Monde.

Il est un sujet sur lequel les partis membres de la « grande coalition » au pouvoir à Berlin sont d’accord : la volonté d’éviter à tout prix un nouvel afflux de réfugiés en Europe.