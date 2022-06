Diam's

Quelques jours avant la sortie sur les écrans de cinéma du documentaire Salam, l’ancienne chanteuse Diam's, devenue mère de famille et musulmane, a expliqué ses choix de vie sur TF1 remarque Le Figaro.

«J’ai une vie de maman. Toute maman vous dira que ça remplit une journée. Aujourd’hui, cette famille, c’est un peu comme un rêve, même si je sais qu’on peut se construire sans».

"Au sujet de sa conversion à l’Islam et de son choix de porter le voile, Mélanie Diam’s conteste l’interprétation que des photos d’elle sortant d’une mosquée et parues dans les magazines ont pu suggérer: «Ce qui a été dur, c’est qu’on m’a accusée de m’afficher comme ça, de prôner cela. Que les choses soient claires, moi je suis juste allée me recueillir dans un lieu de culte». Et d’ajouter: «Quand on parle d’une musulmane, on ne parle pas que du voile. Et d’ailleurs, je ne suis pas qu’un voile. Je suis une femme. Je ne suis pas qu’une femme voilée, je suis une femme, comme toutes les femmes»".