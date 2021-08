Afghanistan : les talibans s'emparent de deux capitales régionales

Les talibans ont pris deux capitales régionales d'Afghanistan.

Deux capitales provinciales sont tombées aux mains des talibans ces derniers jours, pour la première fois depuis que ces derniers ont lancé une vaste offensive au début de l'année. Après avoir pris des pans entiers de la campagne, ils visent maintenant les villes clés et progressent rapidement dans le pays à mesure que les troupes étrangères se retirent.

Les talibans ont ainsi pris Zaranj, dans la province de Nimroz, vendredi 6 août, sans rencontrer "aucune résistance" des forces gouvernementales, a déclaré Roh Gul Khairzad, la gouverneure adjointe de la province. "C'est le début, et voyez comment d'autres provinces tomberont entre nos mains très bientôt", a déclaré un commandant taliban à l'agence de presse Reuters.

Samedi, les insurgés se sont également emparés de la ville de Sheberghan, dans le nord-ouest du pays, a annoncé à l’Agence France-Presse Qader Malia, vice-gouverneur de la province de Djozdjan, dont Sheberghan est la capitale. "Les forces [afghanes] et les responsables ont fui vers l’aéroport", a-t-il dit.

Parmi les autres capitales provinciales sous pression figurent Herat, à l'ouest, et les villes de Kandahar et Lashkar Gah, au sud.

L'envoyée spéciale des Nations unies pour l'Afghanistan, Deborah Lyons, a déclaré vendredi que la guerre était entrée dans une "nouvelle phase, plus meurtrière et plus destructrice", avec plus de 1 000 civils tués le mois dernier. Elle a averti que le pays se dirigeait vers une "catastrophe" et a appelé le Conseil de sécurité des Nations unies à publier une "déclaration sans ambiguïté selon laquelle les attaques contre les villes doivent cesser maintenant".