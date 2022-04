Affaire Epstein : Ghislaine Maxwell a perdu sa demande d'annulation de sa condamnation

Audrey Strauss, procureur des États-Unis, annonce les accusations portées contre Ghislaine Maxwell, le 2 juillet 2020 à New York.

Ghislaine Maxwell, reconnue coupable fin 2021 de trafic sexuel de mineures pour le compte du financier Jeffrey Epstein, a vu vendredi sa demande d'annulation de sa condamnation rejetée. «La proposition de l'accusée pour un nouveau procès est rejetée», a décidé la juge Alison Nathan du tribunal fédéral de Manhattan, selon une ordonnance judiciaire rendue publique par la justice américaine.

Ghislaine Maxwell réclamait cette annulation car un juré a reconnu avoir faussement déclaré avant le procès qu'il n'avait pas été abusé sexuellement. Selon la juge, "le fait qu'il n'ait pas divulgué ses abus sexuels antérieurs au cours du processus de sélection du jury était très malheureux, mais pas délibéré", a écrit Nathan. "La cour conclut en outre que le juré 50 ne nourrissait aucun préjugé à l'égard de l'accusé et pouvait servir de juré juste et impartial". La défense de Ghislaine Maxwell estimait, elle, que le juré pouvait être soupçonné de partialité en devant se prononcer sur des crimes sexuels contre des jeunes filles mineures.

"Le juré 50 ne se considère pas comme une victime et ne laisse pas son passé le définir", a déclaré Todd Spodek, l'avocat de cet homme, dans un communiqué. "Il a écouté les preuves et a été juste et impartial. C'est ce que la justice exige, pas plus."

Ancienne figure de la jet-set, Ghislaine Maxwell, 60 ans, a été reconnue coupable en décembre d'avoir aidé feu le financier et délinquant sexuel Jeffrey Epstein à abuser sexuellement d'adolescentes. Elle avait plaidé non coupable, affirmant qu'elle était le bouc émissaire des crimes d'Epstein parce qu'il n'était plus en vie. Elle risque jusqu'à 65 ans de prison après avoir été reconnue coupable de cinq des six chefs d'accusation auxquels elle était confrontée. Ses avocats ont promis de faire appel du verdict, attendu le 28 juin.

