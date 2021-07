A cause du Convid-19, des millions d'enfants n'ont pas reçu leurs doses de vaccins traditionnel alerte l'OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus OMS

La pandémie de COVID-19 entraîne un recul majeur de la vaccination des enfants, selon de nouvelles données communquées par l'OMS et l'UNICEF.

23 millions d'enfants n'ont pas reçu des vaccins infantiles de base via les services de santé en 2020, c'est le nombre le plus élevé depuis 2009 et c'est 3,7 millions de plus qu'en 2019.

Une majorité de pays ont connu l'année dernière une baisse des taux de vaccination des enfants.

De manière préoccupante, la plupart d'entre eux - jusqu'à 17 millions d'enfants - n'ont probablement pas reçu un seul vaccin au cours de l'année, ce qui a creusé des inégalités déjà immenses dans l'accès au vaccin.

Les perturbations des services de vaccination ont été généralisées en 2020, les régions OMS de l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale étant les plus touchées.