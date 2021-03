"Scandaleux !" : un professeur en colère face aux soignants qui ne se vaccinent pas. Seulement 29% des 100.000 employés de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP) ont été vaccinés

AP-HP

Le professeur s’est ému du faible taux de vaccination des soignants alors que la Covid-19 est devenue la première maladie nosocomiale et propose que la vaccination devienne obligatoire pour le personnel hospitalier mercredi sur France Inter.

"Le dernier pointage des soignants vaccinés au sein des établissements de l’AP-HP a servi de détonateur. Alors que le vaccin est ouvert aux soignants de plus de 50 ans avec comorbidités depuis début janvier et à tous les soignants depuis le 6 février, l’exemplarité n’est pas vraiment au rendez-vous : 38 % des médecins se sont fait vacciner, chiffre qui tombe à 17 % chez les paramédicaux et 18 % chez les agents non soignants. Au total, 29 % seulement des 99 952 salariés de l’AP-HP se sont fait injecter un vaccin" souligne Libération.

Sur 103 000 doses d’AstraZeneca allouées mi-février par l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France aux établissements de santé de la région, 22 000 seulement avaient trouvé preneur au 2 mars…

Pourtant il y a des clusters à l'hôpital : "Début février, 71 foyers épidémiques ont été identifiés dans les établissements de l’AP-HP."

Et le problème concerne aussi les Ehpad notait, hier, le professeur François Chast, : "«Il faut que les soignants prennent conscience des risques qu’ils font courir aux malades s’ils ne sont pas vaccinés. Depuis le début de l’épidémie, il y a eu quelque 25 000 décès nosocomiaux liés au Covid dans les Ehpad. Je suis effrayé de constater que le personnel de ces établissements ne se vaccine qu’à 30 % !»