Wonder Landes de Alexandre Labruffe : original en tout point

Pierre-Henri, le frère du narrateur, a disparu en lui laissant un mystérieux sac noir … Il porte le prénom de son grand-père tué par l’explosion d’une mine en juin 1944. Cette déflagration originelle explique peut-être les troubles de sa personnalité et annonce en tout cas la désintégration de sa famille soixante-quatorze ans plus tard. Beau parleur, PH aux multiples identités, séduit et trompe son entourage .Tête brûlée, il détruit quinze voitures en quinze ans, il trempe dans des affaires louches et est entraîné par son goût de l’argent dans des projets de plus en plus délirants. Son arrestation, suivie de son incarcération, provoque un séisme, auquel le père, compromis et endetté par les frasques de son fils aîné, ne résistera pas. Le narrateur tente de comprendre comment son frère a pu sombrer ainsi : il découvre avec effarement, derrière ses masques et le flou de ses discours, un « kamikaze, mythomane, pyromane, toxico. » Cependant lui qui paraissait indestructible extérieurement, n’était-il pas intérieurement fracassé ? Quant à leur père aux trois doctorats, il cachait des secrets plus que troubles. Cette enquête terrible, menée par le narrateur avec autant de courage que d’humour, réveille des souvenirs enfouis et leurs cicatrices, au cœur de cette forêt des Landes, où il a passé son enfance, alors qu’il a fui en Chine, loin de ses racines.