Voilà le truc tout simple pour éviter que l’air conditionné n’épuise trop vite votre carburant ou votre batterie

Comme vous avez pu le remarquer, les prix des carburants atteignent des records dans les stations-service. Aujourd’hui, les automobilistes cherchent par tous les moyens à réduire leur consommation de carburant pour éviter de passer à la pompe. Malheureusement, avec les périodes de forte chaleur qui se multiplient, de plus en plus de personnes utilisent leur climatisation pour ne pas bouillir dans l’habitacle.

Mais cet outil si pratique a un problème : il fait consommer plus de carburant. La climatisation sollicite fortement les moteurs des voitures diesel et à essence, elle réduit même la puissance de la batterie dans le cas des voitures électriques. Le système de climatisation fonctionne en prenant l’air extérieur pour le refroidir ou le chauffer et cela demande de l’énergie.

Sur les courts trajets, les automobilistes doivent savoir qu’il existe une manière de réduire la consommation de carburant tout en utilisant la climatisation. En utilisant l’air intérieur de la voiture pour faire fonctionner le système de climatisation, on consomme beaucoup moins de carburant. Et il y a un bouton pour faire ça. Il se situe généralement autour de la molette de la climatisation permettant de régler la température intérieure du véhicule. Il affiche l’image d’une voiture avec une flèche pointant vers l’intérieur.

S’il est activé, ce bouton de recirculation de l’air utilise l’air intérieur de la voiture pour le climatiser. L’air est tiré à travers les aérations et empêche l’air extérieur de rentrer. Ainsi, avec ce bouton on réduit la consommation de carburant en exerçant moins de pression sur le moteur de la voiture.

Cette méthode pourrait faire baisser la consommation de carburant de 10 % lors de l’utilisation de la climatisation. Mais rappelez-vous ! N’utilisez la climatisation ou le chauffage lorsque vous y êtes vraiment obligés car ces outils exercent une forte pression sur le moteur. S’il fait chaud, pensez plutôt à porter des vêtements légers, cela sera évitera de passer à la caisse.