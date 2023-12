"Vidéo Club" de Sébastien Thiéry : toujours drôle et léger, parfois profond et sérieux...

Drôle et légère, cette comédie, même si elle grince, a pour objectif premier de faire rire, et le pari est parfaitement tenu. Cela tient autant à la progression de l’intrigue avec ses rebondissements qu’aux multiples punchlines qui parsèment les dialogues.

Profonde et sérieuse : derrière ce coup monté qui vise à mettre Jean-Marc et Justine face à la réalité - la leur et celle de l’autre – la pièce traque l’usure du couple qui les menace. Cette épreuve les fait se découvrir, se soupçonner, se déchirer, jusqu’à leur faire perdre complètement les pédales et remettre leur couple en question, pour le pire … et le meilleur. On passe subtilement du léger au profond, du rire aux larmes pour basculer dans une drôlerie tragique magnifiquement orchestrée par Sébastien Thiéry.

Une même situation peut se comprendre différemment, selon le point de vue de chaque protagoniste. Justine et Jean-Marc se voient confrontés à des épisodes gênants et tentent de se justifier : mauvaise foi ? Différence de perspective ? Divergence d’opinion ? Autre façon de penser ? A chacun de se faire son idée …

Yvan Attal et Noémie Lvovsky composent un couple de quinquagénaires dont la vie semble en apparence facile et agréable. Mais la réalité est toute autre : ils sont perdus et enfermés dans une situation qui leur est toujours hostile. Pourtant, c’est de cet événement imprévisible et affolant que va venir la possibilité d’une rédemption. Tour à tour, dominateurs et fragiles, Attal et Lvosky sont épatants de bout en bout.