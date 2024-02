"Une île, rue des oiseaux" d'Uri Orlev : Pologne, 1943-1944. Un petit garçon survit dans le ghetto en attendant de retrouver son père. Un roman-jeunesse bouleversant

"Une île, rue des oiseaux" d'Uri Orlev est à retrouver aux éditions Livre de Poche Jeunesse.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

Héloïse Tassaert-Autet a 11 ans et est dans une école bilingue internationale. Elle est chroniqueuse jeunesse pour Culture-Tops.

Une île, rue des oiseaux, d'Uri Orlev, Ed. Livre de Poche Jeunesse, une chronique d'Héloïse Tassaert

De Uri Orlev

Livre de Poche Jeunesse

Date de publication originale 1981

Réédition le 23 septembre 2009

188 pages

6,90 €

Notre recommandation : 4/5

THÈME

Alex a onze ans. Il est juif et vit en Pologne. C’est la Seconde Guerre mondiale. Sa mère a été arrêtée, ses amis ont disparu. Les Allemands reviennent : son père et tous les autres habitants de leur rue sont emmenés.

Alex réussit à se créer une cachette, dans le ghetto maintenant vide, où il restera pendant cinq mois. Il ne souhaite pas en partir, attendant le retour de son père. Il trouve à manger, à boire, observe ce qui se passe de l’autre côté du ghetto, se dissimule à chaque danger, tout cela accompagné de sa souris blanche.

Courageux et têtu, ce petit Robinson Crusoé vit beaucoup d’aventures et fait de belles rencontres pendant ces longs mois d’attente.

POINTS FORTS

Ce livre est émouvant. La partie où Alex retrouve son père l’est particulièrement.

QUELQUES RÉSERVES

Certaines pages sont parfois un peu ennuyantes à lire car je trouve que l’auteur a mis trop de détails avant et après l’action.

ENCORE UN MOT...

J’ai été très touchée par la force de l’amitiéentre Alex et sa souris blanche. Sans elle, Alex aurait-il pu survivre à la peur et à la faim en attendant son père ?

UNE PHRASE

Le rire est contagieux, mais les larmes aussi…

L'AUTEUR

Uri Orlev, né le 4 février 1931 à Varsovie et mort le 26 juillet 2022 à Jérusalem, est un écrivain israélien d'origine polonaise.

De son vrai nom Jerzy Henryk Orlowski, Uri Orlev a grandi dans le ghetto de Varsovie. Sa mère ayant été tuée par les nazis et son père emmené par les Russes, son petit frère et lui sont sortis du ghetto et sont cachés par des familles polonaises avant d’être envoyés au camp de Bergen-Belsen d’où ils sont libérés en 1945.

Après la Seconde Guerre mondiale, il part en Israël. Il y retrouve son père en 1954.

Il commence à écrire pour la jeunesse en 1976, en langue hébraïque.

Il a reçu le prix Hans Christian Andersen en 1996 pour sa contribution à la littérature d'enfance et de jeunesse.