« Une femme française » : Anne Hidalgo a osé

Alors qu’« Une femme française » a une petite coloration identitaire susceptible de plaire au-delà de l’électorat de gauche. Mais il faut surtout y voir la marque d’une vanité et d’une arrogance insupportable. Il y a en France des dizaines de millions de femmes. Il ne viendrait à l’esprit d’aucune d’entre elles de se qualifier de « femmes françaises ».

Ce dimanche, la maire de Paris officialisera sa candidature à la présidence de la République. Cette décision s’accompagne d’un passage obligé : la publication d’un livre. Son titre, « Une femme française », a de quoi rendre jalouse Valérie Pécresse qui comme Anne Hidalgo est femme et française.

Imaginons un seul instant qu’un homme politique français publie un livre avec comme titre : « Un homme français ». Il serait immédiatement qualifié de chauviniste mâle. Et on y ajouterait aussitôt l’accusation infamante d’être un identitaire d’extrême droite. On ne voit pas pourquoi une femme pourrait s’autoriser ce qui est interdit à un homme ? Il faut donc croire qu’Anne Hidalgo n’est pas une femme comme les autres.