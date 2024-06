"Un Reporter au coeur de la Libération". Des plages du Débarquement au bureau d'Hitler : le témoignage de premier ordre du canadien Marcel Ouimet

Ces lettres à son épouse qu’il appelle « Ma tendresse » sont émouvantes. Certes, le reporter ne veut pas inquiéter sa femme mais il n’hésite pas non plus à écrire en détails ce qu’il fait et à partager ce qu’il ressent. Il assiste à des moments historiques, il le sait, mais il raconte aussi les moments du quotidien. Ces deux aspects mêlés, la grande Histoire et la petite, rendent ce témoignage précieux.

En le lisant, je me disais que pour un jeune lecteur, il n’était pas de meilleure façon d’aborder et de comprendre ces épisodes majeurs de la guerre : le Débarquement et la Libération. Car le texte de présentation de Jean-Baptiste Pattier est concis et précis, de même que le style des lettres de Marcel Ouimet est clair et élégant.

Jean-Baptiste Pattier retrace les étapes de cette période et le parcours du reporter en incluant -au moment opportun- des extraits de ses lettres (car elles ne sont pas toutes reproduites en intégralité). Ce « maillage » habile favorise une lecture aisée. Il offre aussi de nombreux encadrés qui reproduisent des extraits de ses reportages radio : « Ici Marcel Ouimet de Radio-Canada qui vous parle de France »… On est là en présence d’une page de l’Histoire mondiale vécue en direct.

Bien que le livre soit dans un format poche, une trentaine de documents et des photos en noir et blanc, signées Marcel Ouimet, ajoutent de l’intérêt et de l’émotion au texte : sa carte d’identité officielle servant de laissez-passer avec sa photo, plusieurs lettres manuscrites photocopiées, des villes bombardées, des portraits des grands chefs militaires rencontrés, des images d’hommes et de matériels débarqués ou de prisonniers allemands, des femmes en liesse mais aussi des tondues, des familles sur les routes, les quelques objets du bureau d’Hitler etc.