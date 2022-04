"Un ennemi du peuple" de Javi Rey, d’après une pièce d’Henrik Ibsen : déni démocratique ?

UN SUJET DE CIRCONSTANCE

La modernité du sujet de cette pièce écrite en 1882 est stupéfiante. Le personnage de Thomas évoque la thématique très actuelle du lanceur d’alerte et son discours sur les limites de la Démocratie, comme fabrique de moutons de Panurge, a de très forts relents d’actualité.

A la fin du XIXème siècle, le théâtre d’Ibsen prenait souvent pour cible cette nouvelle bourgeoisie et l’ordre établi, pour dénoncer l’hypocrisie des valeurs et une vacuité morale récurrente. Javi Rey nous propose une modernisation du récit, moins centrée sur l’appartenance sociale, qui nous amène plus à réfléchir sur la fabrique médiatique de la bien-pensance et sur le sens du mot Démocratie. Et c’est passionnant ! Ce n’est pas un hasard si on retrouve dans le travail de modernisation du texte la célèbre citation de Churchill : « La Démocratie est le pire système de gouvernement conçu par l’homme. A l’exception de tous les autres. »