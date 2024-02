"Trois royaumes : la Chine au IIIe siècle, un monde en convulsions" de Danielle Elisseeff

Depuis l’origine de l’Empire, la Chine a toujours été soumise à des forces centrifuges que le pouvoir central s’est constamment efforcé de contrarier. Son unité, fondée sur une homogénéité revendiquée de sa population, fut menacée dès que le pouvoir central s’affaiblissait, soit que la dynastie ne produisit plus d’empereur de talent, soit sous les coups de boutoir des nomades venus des steppes d’Asie centrale. Madame Elisseeff met sa grande connaissance du monde chinois à profit pour expliquer comment ces royaumes se sont constitués. L’affaire est compliquée par la fragilité des sources dont on dispose; entre légende et réalité, elle s’efforce de cerner la vérité historique.

Elle consacre une grande partie de ces efforts à présenter les protagonistes de cette histoire qui ont laissé une empreinte durable dans le récit historique chinois, tout particulièrement Cao Cao, le “roi“ du Wei qui englobait le Nord de la Chine, autour du fleuve jaune. Les personnages de Liu Bei et de Sun Quan qui régirent respectivement le Shu (l’Ouest de la Chine) et le Wu (le Sud du pays) retiennent moins l’attention de notre auteur. Peut-être les sources sont-elles moins abondantes.

L’auteur s’étend sur les opérations militaires, pesant les stratégies et les tactiques mises en œuvre avec brio. Les ruses employés, la cruauté des acteurs attestent d’une société impitoyable où les traces d’humanité sont imperceptibles. Les populations sont soumises à la brutalité des soldats, contrainte de migrer, en butte aux politiques de terre brûlée, quand ce n’est pas aux phénomènes climatiques extrêmes qui, déjà, entraînent des conséquences délétères. Toutes proportions gardées, le lecteur est confronté au même paysage infernal que celui des campagnes françaises durant la Guerre de Cent ans.