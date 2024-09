Tout savoir pour archiver vos photos numériques et vous protéger des dangers de l’âge du digital

Wasim Ahmad est professeur assistant de journalisme à l'université Quinnipiac. Il a travaillé dans des journaux du Minnesota, de Floride et du nord de l'État de New York, et a enseigné le journalisme multimédia à l'université de Stony Brook et à l'université de Syracuse. Wasim a également une expérience dans l'industrie de la photographie, ayant travaillé comme spécialiste technique chez Canon USA, et il est également rédacteur principal chez Fstoppers.com.