"Suite orphique" : une pensée profonde, un style limpide : un moment de grâce !

Cette « Suite Orphique » contient 99 quatrains écrits ces dernières années, sous forme de quatre lignes poétiques qui donnent une image très particulière de l’art subtil et inégalable de François Cheng.

Ces quatrains sont une poursuite de sa méditation poétique : une réaffirmation de la vie et du sens dans la confrontation à la mort.

Dans cette geste « testamentaire », le mythe d’Orphée est interprété et réinventé comme un retournement de la mort vers la vie dans une étonnante synthèse mettant le mythe grec face au taoïsme et au christianisme. Ces certitudes ont non seulement été une puissance créative mais sont aussi une succession d’allers comme de retours quand l’âme de François Cheng le ressent et le demande. Il le traduit dans ces deux fois quatre lignes qui, toutes deux naissent, se parlent et se lient l’une à l’autre « en tout lieu en tout temps ». La « Suite orphique » si peu utilisée depuis 1545 renaît superbement avec François Cheng :

Si nos cœurs forment constellation

Les astres afflueront vers nous

En pluie bienfaisante. La terre fondra

Dans la voie où tout féconde tout. (p. 112, quatrain 93)

En advenant, tu nais ;

En devenant, tu es.

Sois toujours l’advenance

En tout lieu, en tout temps. (p. 91, quatrain 72)

François Cheng n’est ni un élégant stendhalien ni un freudien achevé mais se veut encore un homme de notre temps. La vérité est là. Elle l’a été et le sera dans ses recueils de poésie comme dans ses romans.

Chez François Cheng,la beauté est une rencontre. Qu’est-ce à dire ? Elle n’a rien d’une surprise chez lui mais est un état d’esprit. Depuis toujours, la nature, la forêt, les fleuves mais aussi l’intérieur de lui-même n’ont jamais cessé de vivre, de ressentir certes mais aussi d’évoluer magnifiquement.