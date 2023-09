"Sidi" d'Arturo Pérez-Reverte

Ruy Diaz de Vivar, dans cette seconde moitié du XIème siècle, est un chevalier banni par son roi pour lui avoir tenu tête lors de son sacre. En ce début de millénaire, déchiré par les luttes de pouvoirs entre petits royaumes espagnols, francs et maures, il conduit une troupe qui lui est restée fidèle pour combattre les raids menés par les maures en terres chrétiennes.

Courageux et réputé invincible, proche de ses hommes, il est amené à offrir ses services au roi de Saragosse, l'Émir Yusuf al-Mutaman, lui-même en conflit avec son frère. Sidi est le récit de cette rencontre et de ses conséquences, récit de la vie d'une troupe de mercenaires passés au service d'un seigneur musulman, récit d'une tranche de vie d'un combattant hors pair que ses partenaires appelleront Sid ou Sidi, le maitre triomphateur. C'est, selon Arturo Pérez-Reverte, la véritable histoire du Cid, personnage de tragédie mis en scène par Corneille.

Ces pages sont loin du langage précieux et des intrigues de Cour décrites par le poète et dramaturge, mais fortes de la violence et de la pestilence des combats, de la complicité des hommes, de la chaleur des routes et des lumières de l'islam Andalou, cet Al-Andalus auquel s'opposent avec une force grandissante, les royaumes chrétiens de Léon, de Navarre, de Castille, d'Aragon et de Barcelone.