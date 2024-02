"Sans jamais nous connaître" de Andrew Haigh

Pour son cinquième long métrage, le réalisateur britannique Andrew Haigh offre une nouvelle pépite cinématographique. Librement adapté de Présences d’un été ( Strangers en anglais), le roman du japonais Taichi Yamada, à mi-chemin entre film fantastique et mélo, Sans jamais nous connaître raconte les fantômes qui nous hantent.

Scénariste en mal d’inspiration, Adam (Andrew Scott) vit dans une tour quasi inhabitée de Londres. Une nuit, son quotidien solitaire et monotone est interrompu par un mystérieux voisin, Harry (Paul Mescal). Malgré leur tempérament opposé (l’un est mélancolique et taiseux, l’autre, plus extraverti et d’une sensualité rayonnante), les deux hommes nouent une relation amoureuse dont la douceur et la délicatesse font remonter en Adam des souvenirs de son passé, restés jusque-là enfouis. L’envie le prend de retourner dans la ville où il a grandi jusqu’à la mort accidentelle de ses parents, il y a trente ans. Arrivé devant l’ancien pavillon familial, il a l’illusion de retrouver ces derniers bien vivants, tels qu’enfant, il les avait connus. Il entame avec eux une discussion qu’il n’avait jamais pu avoir. Le travail du deuil commence, l’acceptation de son homosexualité qui l’avait isolée du monde, aussi...