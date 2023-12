"Révélation...s" : révéler son jardin secret peut faire l’effet d’une bombe sur la table du diner de famille

Un couple bien établi reçoit à diner dans son bel appartement parisien ses enfants Alice et Sébastien, fort sympathiques et déjà bien partis dans la vie. Les parents impatients sont un peu fébriles : Charles va-t-il mettre une cravate ? Quant à Marie, elle a mis, semble-t-il, son plus beau pyjama. Sébastien, beau garçon aux cheveux longs, apparaît, puis survient Alice, brillante et très jolie avocate, qui a des confidences à faire, une révélation de la plus haute importance, parait- il !

On prend l’apéritif d’abord bien tranquillement et joyeusement, tandis qu’Alice fait un peu languir ses parents. Le père est persuadé qu’il y a des fiançailles dans l’air, et chacun y va de ses suppositions. Et là, patatras ! C’est la révélation, et quelle révélation ! On est à 1000 années-lumière du bout de ce chemin prometteur qui semblait tout tracé.

Marie, effondrée, a besoin d’un remontant. Son mari aussi. Mais le plus dur est à venir…et à entendre. Sébastien a, lui aussi, des choses à dire, à commencer par avouer un gros mensonge et quelques écarts de conduite qui pourraient le conduire en prison, et tout ça au nom d’une noble cause.

Dans le registre des aveux, les parents ne vont pas demeurer en reste. Les fantasmes et aventures de “Madame“, les problèmes de “Monsieur“ vont, de quiproquos en confidences émouvantes, nous emmener de surprises en surprises, au plus profond de nos jardins secrets…