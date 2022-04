"Rendez-vous à Naples" de Jean-Pierre Cabanes : amour fou et folies de la guerre

Dans le débat traditionnel sur le roman historique qu’il est de bon ton de prendre légèrement de haut, Jean-Pierre Cabanes apporte sa touche de la manière suivante : l’Histoire y est rigoureusement juste et détaillée mais il y glisse son ou ses personnages fictifs un peu à la manière du Zelig de Woody Allen.

Du coup nous intégrons cette histoire avec la facilité de lecture d’un roman d’aventures et l’affection que nous portons aux personnages romanesques rejaillit sur les acteurs historiques qui acquièrent ainsi pour nous une proximité humaine étonnante.

Dans ce Rendez-vous à Naples qui nous plonge dans la partie napolitaine du Risorgimento, impossible de ne pas aimer Marie-Sophie, princesse d’Autriche, dans son soutien courageux et sans faille à son mari, François II, roi des deux Siciles, contre Garibaldi et son "expédition des Mille". Cette même expédition qu'était venu soutenir Alexandre Dumas, ce romancier qui n'aurait certainement pas désavoué Jean-Pierre Cabanes et sa fougue romanesque...

Mais le roman sort de l'Histoire lorsque Marie-Sophie rencontre le grand amour avec Giacomo, héros de la révolution pour l'unité italienne, et se retrouve à le combattre dans le camp opposé...On a là le thème de prédilection de l'auteur : des personnages qui s'aiment follement de part et d'autre des lignes de front des guerres historiques et deviennent, malgré eux, des ennemis.