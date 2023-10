Qui sait faire de l’anticipation stratégique ?

Une photo prise depuis la ville de Sderot, dans le sud d'Israël, le 20 octobre 2023, montre de la fumée s'élevant au-dessus du nord de la bande de Gaza à la suite d'une frappe israélienne.

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l' Université Paris II , et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans . Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.

Réalité première : Dans un monde où l'État-nation doit toujours plus se défier du choc straté­gique inopiné (11 Septembre... Gaza...) ; monde où, moins que jamais, l'ennemi ne va de soi, nulle surprise n'est bonne. Et ça ne date pas d'hier : premier ministre à Londres (1957-1963) Harold Macmillan se voit demander ce qu'il craint le plus. Sa célèbre réponse : "Events, dear boy, events". Les évé­nements à venir, bien sûr.

D'où, la nécessité de prévoir, d'anticiper et plus encore dans l'actuel désordre mondial - mais est-ce simple ? Non : même une superpuissance risque l'aveuglement. En juillet, l'un des Think Tanks majeurs des États-Unis (As­pen Institute) organise, en mode What Next, la grande confé­rence stratégique de 2023. Sur quatre jours, le gratin politique, académique, militaire et mé­diatique des États-Unis (des mi­nistres et sénateurs, la CIA...) phos­phore sur la prospective, le high-tech, la diplomatie. Mais RIEN sur ce deuxième pôle mondial (BRICS, Organisation de la coopération de Shanghai, etc.) émergeant dans l'immense Eurasie. Rien surtout, sur l'immi­nent cataclysme au Moyen-Orient, dont le drame de Gaza n'est peut-être qu'un prélude - qui anéantit en tout cas, sans rémission, dix ans de diplomatie de Was­hington.

L'aveuglement est-il fatal ? Faut-il renoncer à prévoir ? Non : une voie existe vers la prospec­tive stratégique et la re­cherche criminologique y joue un rôle moteur. Bien sûr, tous ses sujets d'étude, criminels, terroristes, vivent cachés, sont clandestins ; pour eux tous, être vu, c'est être prévi­sible ; et là, élimination par d'autres bandits ou arrestation par la police. D'où le be­soin des criminologues d'en savoir plus et plus vite. Nous progressons dans cette voie, en équipe avec des concepteurs d'une intelligence artifi­cielle originale, dont l'ambition n'est pas d'envoyer l'humain à la casse, mais, bien au contraire, de potentialiser ses capacités ; de lui offrir des outils illustrant la devise des Jeux Olympiques "Plus vite, plus haut, plus fort".

Dans un monde surinformé mais désinformé, penser la sécu­rité, c'est parer aux chocs straté­giques. D'où, le crucial besoin d'un renseignement d'alerte pour voir devant nous sur la route, le réel observable, réduire l'erreur décisionnelle et repérer à temps les menaces (entités, flux, ter­ritoires, situations).Dirigeants (militaires, renseignement, sécurité) stratèges politiques ou d'entre­prises : face aux nouveaux périls, mais aussi aux illu­sions et impasses, ce col­loque ou­vrira une réflexion collective et concrète sur rôle crucial des intelli­gences artificielles en ma­tière de prévision, de décèlement précoce et de pré­vention

Mais en quoi consiste le fait d'anticiper ? Pour Martin Heidegger (Hymnes de Hölderlin, la Ger­manie, le Rhin, Galli­mard, 1988), cela revient à scruter "L'abîme incréé où tremble et est con­tenu tout ce qui s'ap­prête à survenir". Descendons des pics d'une phénoménologie superbe­ment poétique vers les exigences immé­diates - et les craintes - du stratège, du chef d'État ou du patron d'une multinationale. Ici, prolonger les courbes, chercher dans le passé la trame du futur conduit à l'échec garanti ; et quatre mots cachent une infernale complexité : "L'incerti­tude n'est pas mo­délisable". Devant nous sur la route, l'incertitude c'est l'à-venir. Or d'usage, les or­dinateurs et désormais, les intelligences artificielles, modélisent. Ils font "tourner" une ma­quette" du sujet étudié, sidéralement plus vite que l'humain ; tordent ce sujet en tous sens et gagnent beau­coup de TEMPS. Et si cela fonctionne en général (nouveau vaccin... high tech...) l'échec est ab­solu dans la dimension temporelle. Casser la barrière du futur a sou­vent été tenté depuis la 2e guerre mondiale : un échec après l'autre dans cette voie dite du "tout-calcu­lable" - même si la cybernétique résulte de ces premières tentatives.

Anticiper serait-il donc pensable, à partir du théorème géopolitique + intelligence Artificielle ? Réflexions et début de réponse, lors de la conférence du 30 novembre prochain.