Daniel Treisman, politologue et économiste américain de renom, a publié un article dans Foreign Affairs intitulé « What Could Bring Putin Down ? L'effondrement du régime est plus probable qu'un coup d'État. Un sous-titre est encore plus révélateur : "Pas de coup pour vous". La principale conclusion de l'article est clairement formulée dans le titre, mais elle est également étoffée à la fin : « Au milieu d'une perte de confiance générale envers Poutine, un coup d'État ou une révolution pourraient même ne pas être nécessaires pour le déloger. Il pourrait en venir à voir sa propre option la plus sûre en présentant un candidat plus présentable à l'élection présidentielle de 2024, ou même en partageant le pouvoir d'ici là . » Je trouve cette conclusion erronée, issue d'un raisonnement insuffisamment robuste.

Afin d'étayer mon propos, je dois examiner un par un les principaux arguments de l'article de Treisman. La partie substantielle de l'article fait référence à des recherches universitaires montrant que les défaites militaires ne conduisent pas toujours à l'effondrement de régimes autoritaires agressifs. En effet, la principale conclusion du livre de Giacomo Chiozza et Hein Goemans que mentionne Treisman est que « les dirigeants qui anticipent une révocation régulière, par le biais d'élections par exemple, ont peu à gagner et beaucoup à perdre d'un conflit international, alors que les dirigeants qui anticipent une la révocation, par exemple par un coup d'État ou une révolution, ont peu à perdre et beaucoup à gagner d'un conflit ».

Treisman n'entre pas dans ces détails et déclare simplement que la probabilité qu'un dictateur conserve le pouvoir après une défaite militaire est assez élevée. Ceci est illustré par des exemples tels que Saddam Hussein après l'effondrement de son « aventure » koweïtienne, ainsi que de nombreux autocrates arabes qui ont réussi à conserver le pouvoir après des défaites désastreuses dans les guerres avec Israël. En fait, le passage à une argumentation basée sur des exemples brouille le fait que (à moins de distinguer les différents types d'autocrates et leurs motivations, comme le montrent Chiozza et Goemans) une défaite militaire augmente les chances d'effondrement d'un régime autoritaire. De nombreux cas montrent un lien de causalité direct entre la défaite militaire d'un dictateur et sa perte de pouvoir.

Cependant, si nous nous tournons vers les conclusions de Chiozza et Goemans, telles qu'elles sont formulées, elles semblent être cohérentes avec l'approche de Treisman. Si nous supposons que Poutine considère un coup d'État ou une révolution comme la principale menace à son pouvoir, alors il pourrait en effet s'attendre à tirer plus de bénéfices que de préjudices d'un conflit militaire, même s'il se termine par une défaite. Bien sûr, les véritables calculs de Poutine ne supposaient pas une défaite mais plutôt une victoire rapide et complète sur le champ de bataille. Il est peu probable que lui-même ou ses conseillers soient familiers avec le travail de Chiozza et Goemans. Mais s'ils l'étaient, ils auraient trouvé un argument scientifique supplémentaire justifiant leurs actions. Je ne peux m'empêcher de dire que de telles attentes auraient déçu les dictateurs dans les cas grecs et argentins cités ci-dessus. Cependant, étant donné que des exemples historiques peuvent être utilisés pour étayer toute affirmation,

Je vois plutôt un problème dans la logique qui conduit Treisman à sa principale conclusion. Ce que je veux dire, c'est que sa suggestion d'une issue possible pour Poutine, à savoir « présenter un candidat plus présentable à l'élection présidentielle de 2024 », suppose que le dirigeant russe est guidé par une motivation radicalement différente de celle des dictateurs latino-américains. En effet, si Poutine considère qu'il est raisonnable de désigner un candidat «présentable» ayant de meilleures chances d'être élu en 2024, cela signifie qu'il considère la menace d'une défaite électorale comme bien réelle. Comme le disent Chiozza et Goemans, il entrerait dans la catégorie des « dirigeants qui s'attendent à quitter le pouvoir régulièrement ».

Nous n'avons absolument aucune raison de nous attendre à ce que Poutine craigne un tel résultat d'ici 2024. Les élections russes sont depuis longtemps organisées de telle manière que le détenteur du pouvoir en place ne peut tout simplement pas les perdre. Un résultat positif pour Poutine est garanti par un large éventail d'outils de manipulation, de la fermeture complète de l'arène électorale à tous les candidats qui ne sont pas entièrement contrôlés par les autorités, aux particularités bien connues du vote et du décompte des voix. En fait, si Poutine avait eu une vision différente de ses propres perspectives électorales, il aurait été davantage incité à être prudent en politique étrangère, même s'il pensait que le succès de l'opération ukrainienne était garanti. En février de cette année, cependant, Poutine savait qu'aucune détérioration de la situation économique,

Bien sûr, il serait injuste de penser que Treisman a une vision naïve du résultat possible des élections russes telles qu'elles se présentent actuellement. La thèse principale de l'article de Treisman est qu'au moment où Poutine décide de céder volontairement le pouvoir par le biais d'élections, il aura en fait perdu le pouvoir, bien qu'il occupera toujours officiellement le poste présidentiel. Cette formulation de la question peut sembler paradoxale, mais Treisman propose une justification qui a sa logique et doit être discutée. Permettez-moi de noter que, comme la recherche universitairel'a montré, les changements de pouvoir dans les autocraties peuvent se produire par le biais d'élections, mais dans de telles conditions, le dictateur a généralement déjà accepté de renoncer au pouvoir sous la pression de certaines circonstances insurmontables. Dans ces conditions, la perspective de perdre une élection semble préférable à des scénarios impliquant une perte de pouvoir par la force.

Selon Treisman, la perte de pouvoir de facto de Poutine pourrait être due à un processus qu'il appelle « effondrement du régime » dans le titre de son article, bien que le texte utilise plus fréquemment le mot « effondrement ». Les principales caractéristiques de l'effondrement, telles qu'énumérées par Treisman, sont discutées ci-dessous. Premièrement, il remarque (et à juste titre) que le système de gouvernement russe est fortement centralisé. La performance de tels systèmes, comme l'observe Treisman, peut être « tolérable » dans des conditions stables, mais ils échouent en cas de crise, ce qui fait peser la menace d'une perte de contrôle. Deuxièmement, comme l'écrit Treisman, pour conserver le pouvoir, un dictateur doit continuellement projeter sa force. Si le dictateur perd cette capacité, cela entraîne « des atermoiements, de l'inaction, et finalement des désertions » de la part des partisans du régime.

Je ne vois aucune bonne raison de croire que le dysfonctionnement de l'appareil officiel et la déloyauté de certains membres du régime doivent être assimilés à une véritable perte de pouvoir. La Corée du Nord, avec ses monstrueux échecs de gouvernance et les défections notoires de hauts fonctionnaires, y compris même un membre éminent de la famille dirigeante, montre qu'une dictature personnaliste peut survivre à de telles complications sans trop de difficulté. Cependant, ce n'est pas le principal problème de la logique de Treisman. Le problème est qu'il n'y a pas de description convaincante du mécanisme par lequel un effondrement conduirait à un changement de régime. Que va-t-il se passer dans la « boîte noire » entre les processus mis en évidence par Treisman et la décision de Poutine de renoncer au pouvoir ?

Treisman identifie plusieurs signes de crise, dont certains sont déjà présents et d'autres hypothétiques (luttes interfactionnelles au Kremlin, protestations économiques, autonomie croissante des acteurs de la gouvernance régionale et des affaires, baisse de la popularité personnelle de Poutine), mais ces les processus ne sont pas et ne peuvent pas devenir les moteurs du changement de pouvoir. En fait, seul l'un d'entre eux, à savoir les manifestations de masse, s'ils sont de nature nationale et politique, peut être considéré comme une menace pour le pouvoir personnel de Poutine. Cependant, Treisman reconnaît que les dictatures modernes ont toutes les ressources pour empêcher de telles menaces par la force, et il n'y a aucune raison de considérer la Russie contemporaine comme une exception.

La logique supplémentaire de Treisman menant à sa conclusion principale n'est pas tout à fait claire, mais elle peut probablement être expliquée comme suit : bien que chaque élément d'un effondrement ne soit pas suffisant pour un changement de régime, tous pris ensemble pourraient donner suffisamment d'élan pour dépouiller efficacement Poutine du pouvoir. et l'inciter à le remettre officiellement par le biais d'élections. Selon Treisman, Poutine pourrait prendre une telle décision volontairement, sans coup d'État ni même la menace d'un tel coup d'État.

Je crois que les arguments de Treisman, tels qu'ils sont exposés ci-dessus, ne fournissent pas une base suffisante pour une telle conclusion. De plus, la logique des évolutions peut s'avérer tout à fait inverse. Plus les signes d'effondrement sont graves, c'est-à-dire la perte partielle de contrôle sur les processus politiques et sociétaux individuels, plus Poutine est incitée à conserver le pouvoir suprême en tant qu'institut de dernier recours, principal acteur du système avec droit de veto.

De plus, la fragmentation de la classe dirigeante prévue par Treisman créerait un besoin supplémentaire de présence d'un tel acteur en son sein, car sinon il y aurait une situation d'incertitude, menaçant potentiellement chaque faction. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que renoncer au pouvoir - même s'il devait être remis à un successeur choisi par Poutine lui-même - serait une opération extrême pour Poutine lui-même, comportant des risques pour son pouvoir, son bien-être et même sa vie, sans aucune garantie que ces risques puissent être neutralisés.

Dans cette situation, le véritable mécanisme de changement de pouvoir pourrait précisément résider dans un coup d'État, alors que l'argument de Treisman revient à nier une telle possibilité. Ce type d'évolution ne conduirait pas nécessairement à une transition de l'autoritarisme à la démocratie, même à long terme, mais ce serait une évolution naturelle dans une situation où un joueur de veto qui a perdu le pouvoir est remplacé par un personnage plus efficace, mieux adapté aux besoins de la classe dirigeante.

L'argument de Treisman contre la possibilité d'un coup d'État se résume à dire que les agences de sécurité russes sont fragmentées et incapables d'une action coordonnée qui rendrait un coup d'État facilement réalisable ou même indolore. Je ne peux qu'être totalement d'accord avec cette affirmation. Cependant, une action pleinement coordonnée des agences de sécurité, comme le coup d'État de 1973 au Chili, n'est qu'une possibilité. La fragmentation des structures de sécurité augmente la probabilité d'une action non coordonnée par des acteurs individuels, où l'un d'eux gagne la confrontation et élimine le chef en place, même dans les situations où chaque groupe déclare allégeance. C'était le modèle de base du «double coup d'État» qui a eu lieu en Indonésie en 1965, où le président Sukarno, ostensiblement défendu par les deux factions militaires opposées, a finalement perdu le pouvoir.

Je ne voudrais pas entrer dans les détails de tels scénarios, ce qui nous éloignerait de la discussion de l'article de Treisman. En conclusion, permettez-moi de dire que, comme tous les autres contenus publiés dans Foreign Affairs, cet article est une poussée pour les implications politiques. Dans la mesure où Treisman s'adresse au public occidental, son message fondamental est simple et se résume au fait que l'issue d'un conflit militaire, quel qu'il soit, ne préjugera pas du sort du régime russe. La signification de cette conclusion est tout à fait transparente, mais je la laisserai sans commentaire. Cependant, dans la mesure où l'argument de Treisman peut être reçu en Russie, il suggère que les factions au sein de la classe dirigeante russe qui sont mécontentes des actions de Poutine (ou du moins qui ont le potentiel d'un tel mécontentement), n'ont pas besoin de prendre des mesures pour l'évincer. Un changement de dirigeant à la suite d'un effondrement pourrait s'avérer automatique. C'est une idée que je trouve non seulement insuffisamment fondée scientifiquement, mais aussi assez dommageable politiquement.

