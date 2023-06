Quand les données des économistes star de la montée des inégalités s’avèrent… incroyablement fragiles

Vincent Geloso :Tout d'abord, il est clair que PSZ sont la première source de référence. Ceci dit, ce n'est pas tant en raison de la qualité. C'est largement en raison de la politisation de leurs travaux. Devenus incontournables dans les débats publics, les économistes universitaires se retrouvent obligés de les citer. Cependant, je vous dis aussi que depuis 10 ans environ, ils ont graduellement perdu faveur parmi les académiques. Plusieurs travaux ont remis en question la qualité de leurs estimations et plusieurs se sont mis à les critiquer férocement (notamment Larry Summers qui est l'ancien président de l'Université Harvard et Wojtek Kopczuk qui est l'éditeur en chef de Journal of Public Economics). Ainsi, ils sont vus avec une certaine suspicion. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les critiques couvrent la totalité de l'échiquier politique. Je suis moi-même un libéral de la vieille espèce alors que Summers est un démocrate américain qui campe au centre alors que d'autres comme Kopczuk et James Galbraith se retrouvent plus à gauche. Avant son décès, il y avait aussi Richard Sutch de UC-Davis (qui avait férocement critiqué Piketty et Saez) qui campait plutôt à gauche.

La partie triste de cela c'est que la profession joue un double jeu -- celui de la petite politique et celui du débat académique. Les deux se mélangent fréquemment et c'est pour cela que je pense que PSZ s'enfuient avec ce qui aurait coûté la carrière d'un chercheur plus junior ou d'un chercheur "moins à la mode" (voir prochaine réponse). Finalement, il faut ajouter que la majorité des académiques ne parlent pas notre chère langue de Molière. Comme PSZ se permettent souvent d'exprimer leurs opinions politiques plus extrêmes dans la presse française, les académiciens qui ne connaissent pas le français ne sont pas au courant de l'étendue des biais de PSZ. En conséquent, il est plus difficile d'appliquer un taux d'escompte à leurs arguments/résultats.