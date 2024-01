"Priscilla" de Sofia Coppola

Fille d’Eleanor Coppola et de Francis Ford Coppola, Sofia Coppola, née à New York en 1971 a commencé sa vie professionnelle en assistant pendant deux ans le couturier Karl Lagerfeld, tout en s’adonnant parallèlement à la photographie, en flirtant avec la réalisation et en faisant l’actrice, d’abord dans des films de son père, puis dans d’autres.

Elle attendra pourtant d’avoir 28 ans pour réaliser son premier court métrage, Lick the Star en 1998. L’année suivante, ce sera Virgin Suicides, son premier long. Encouragée par l’accueil favorable que ce film reçoit du public et de la critique, elle réalise, en 2003 Lost in Translation, grâce auquel elle remporte l’Oscar du meilleur scénario original, ses interprètes, Bill Murray et Scarlett Johansson, raflant pour leur part chacun un Bafta en tant que meilleur acteur et meilleure actrice.

En 2006, son Marie-Antoinette dont elle a confié le rôle titre à Kirsten Dunst, est présenté en compétition officielle à Cannes. S’il en repartira bredouille, sa costumière, Milena Canonero remportera l’Oscar. En 2010, sa nouvelle réalisation, Somewhere recevra le Lion d’or de la 67° Mostra de Venise. En 2017, en compétition officielle de Cannes, Les Proies remporte le Prix de la mise en scène.

Aujourd’hui, Sofia Coppola, qui fait par ailleurs de la mise en scène de théâtre et d'opéra, est considérée comme une icône de la culture populaire par les milieux du rock et du cinéma indépendants. Priscilla est le huitième long métrage de cette cinéaste éclectique qui habite désormais Paris.