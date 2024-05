"Poil de carotte" de Jules Renard : drôle, cruel, touchant, le portrait d’un enfant mal-aimé

"Poil de carotte" de Jules Renard est à redécouvrir aux éditions Folio Junior.

POIL DE CAROTTE

De Jules Renard

Folio Junior, Textes classiques N°466

Notes et carnet de lecture par Jean-Noël Leblanc

Nouvelle édition parue le 16 août 2018

240 pages

6,30 €

Notre recommandation : 3/5

THÈME

Le petit dernier de la famille Lepic, François, est appelé Poil de Carotte à cause de sa chevelure rousse et de ses taches de rousseur. Il n’a peur de rien et pourtant il tremble lorsqu’il entend sa mère qui ne l’aime pas et préfère son grand frère et sa grande sœur. Ces deux derniers cherchent souvent à humilier Poil de Carotte. Son père est rarement là. Heureusement, son parrain s’en occupe parfois et l’accueille.

Maladroit, souvent insolent pour attirer l’attention, Poil de Carotte vit plein d’aventures amusantes ou alors émouvantes tout au long de ce livre, guidé par sa fantaisie et son côté rêveur.

POINTS FORTS

J’ai apprécié que ce livre se lise facilement, et j’ai eu l’impression de pouvoir le lire comme une suite de petites histoires, un peu comme des scénettes de pièces de théâtre.

QUELQUES RÉSERVES

J’ai trouvé qu’il y avait parfois des longueurs, j’ai souvent eu envie de sauter des pages pour avancer plus vite. Je n’ai vraiment pas aimé le personnage de la mère, je n’ai pas compris sa méchanceté.

ENCORE UN MOT...

Poil de Carotte devrait faire pitié mais à certains moments je n’ai vraiment pas aimé ce personnage qui était capable lui aussi d’être méchant (cruel envers les animaux).

UNE PHRASE

« - Quoiqu’on te fasse, lui dit amicalement Parrain, tu as tort de mentir. C’est un vilain défaut et c’est inutile car toujours tout se sait.

- Oui, répond Poil de Carotte, mais on gagne du temps. »

L'AUTEUR

Pierre-Jules Renard, dit Jules Renard, est un écrivain français né à Châlons-du-Maine (Mayenne) le 22 février 1864 et mort à Paris le 22 mai 1910.

La mère de Jules Renard ne le supporte pas dès sa naissance et il s’en inspirera pour ses œuvres, en particulier Poil de Carotte.

En 1888, il se marie avec Marie Morneau (1871-1938), ils auront deux enfants: Jean-François (né en février 1889) et Julie Marie (née en mars 1892).

Lorsqu'en 1889 de jeunes écrivains fondent le Mercure de France, Jules Renard est un des principaux actionnaires. Il est élu maire de Chitry-les-Mines le 15 mai 1904 et membre de l'Académie Goncourt en octobre 1907.