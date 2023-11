"Pauline&Carton" : deux comédiennes de génie en une !

Mathilde Cazeneuve est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

THÈME

Seule en scène, la comédienne Christine Murillo lit, chante et vit les textes de Pauline Carton, l’actrice et chanteuse du début du XXème siècle, reine des seconds rôles et que Sacha Guitry appelait « sa bibliothèque ambulante. »

De souvenirs en réflexions, d’anecdotes croustillantes en chansons grivoises, des échanges avec Guitry mais aussi avec son unique amant suisse et poète, Christine Murillo nous offre un portrait de l’actrice à la personnalité si originale et rare.

POINTS FORTS

C’est dans la Piccola Scala (la petite salle de La Scala Paris) que débarque Christine Murillo, exaltée de voir le public déjà assis, elle se fraie un chemin jusqu’à la petite table de camping au centre de la scène. Elle y pose un petit carton dont elle sort un carnet qui lui servira de boîte à souvenirs et une brosse à cheveux pour dompter ses mèches rebelles, ou lui servir de micro.

Une table, une chaise et une “servante“ comme unique décor. La “servante“ est cette veilleuse qu’on laisse allumée au milieu de la scène quand on ferme le théâtre, pour faire fuir les mauvais fantômes… Christine Murillo la débranche quand elle arrive et la rallumera avant de nous quitter. Petit clin d’œil astucieux pour parler de la mythique actrice Pauline Carton, qui joua mille et une servantes dans sa carrière d’actrice, mais qui, dans la vie, logeait à l’hôtel, car avait horreur de faire le ménage.

Christine Murillo, elle, déteste jouer les bonnes ou les concierges, mais se mettre dans la peau de Pauline Carton, ça, elle y prend un immense plaisir et nous le fait partager avec gourmandise et générosité.

Il fallait une comédienne aussi exigeante et précise à l’égard de la langue, ayant une grâce naturelle et surtout dotée d’un humour décoiffant, comme Christine Murillo pour raconter Pauline Carton.

Pauline avait de l’esprit, beaucoup, de l’autodérision aussi, et un appétit vorace pour la vie d’acteur… sauf le mois d’août où son appétit se tournait vers son amant en Suisse !

Christine partage cet esprit, cette grâce, cette capacité à passer de l’humour à l’émotion, et cet appétit du jeu.

Si Christine Murillo s’amuse - et nous avec - à contrefaire Michel Simon, Sacha Guitry, Jean Cocteau, Jean Marais ou même Julien Clerc, jamais elle ne cherche à imiter la voix de canard de Pauline Carton, et pourtant elle la fait renaître devant nous, le temps d’une petite heure délicieusement drôle et poétique. Il y a une simplicité et une liberté dans le jeu de Christine Murillo qui enchante et bouleverse.

QUELQUES RÉSERVES

AUCUNE.

ENCORE UN MOT...

Sacha Guitry disait à Pauline Carton : « Je ne sais pas si ce que j’admire le plus en vous c’est votre intelligence ou votre talent », et on aimerait dire la même chose à Christine Murillo.

C’est une chance et un privilège de partager ce moment de théâtre et d’humanité avec elle.

UNE PHRASE

Pedro Hernandez :

L'amour, ce fruit défendu

Vous est donc inconnu ?

Ah ! Cela se peut-il,

Joli petit bourgeon d'avril ?

Honorine Guibert :

Non, je ne l'ai jamais vu,

Jamais vu ni connu…

Mais mon cœur ingénu

Me rattrape et, vois-tu,

Tout le temps perdu !

Pedro :

Ah ! Rien ne vaut pour s'aimer

Les grands palétuviers,

Chère petite chose !

Honorine :

Ah ! Si les palétuviers

Te font tant frétiller,

Je veux bien essayer…

Chanson « Sous les palétuviers » (le seul “tube“ de Pauline Carton)

L'AUTEUR

Pauline Carton fut une actrice, chanteuse et auteure de théâtre du début du XXeme siècle, connue essentiellement pour ses rôles de bonnes, de concierges ou de mégères dans lesquels elle excellait.

Actrice fétiche de Sacha Guitry, elle noua avec lui une amitié précieuse, et lui était devenue indispensable.