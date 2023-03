"Nouvelle histoire de l'infamie", Collectif sous la direction de Franck Favier et Vincent Haegele : Quinze traîtres historiques du XVe au XXe siècle

UNE PHRASE

« La hantise des trahisons est un trait caractéristique de la mentalité révolutionnaire. Le complot se présente comme une réponse rationnelle à un esprit révolutionnaire persuadé de la bonté de sa cause et convaincu de l’efficacité de la volonté.(…) La croyance au complot qui impute la violence à une volonté étrangère et extérieure, possède les vertus d’un vaccin. Elle immunise le révolutionnaire contre le massacre de ses illusions par l’expérience et, le cas échéant, elle lui permet de tuer avec innocence .» Page 108