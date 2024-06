Nathalie Colin-Oesterlé : « Les futurs défis pour l’Union de la Santé »

Nathalie Colin Oesterlé.

"La crise sanitaire a révélé l’importance de l’échelon européen pour régler les crises sanitaires et les anticiper mais aussi faire en sorte que tous les citoyens européens aient un égal accès au soin. Pour cela il faudra beaucoup plus de coopération, de coordination et de solidarité entre Etats membres. Bien plus qu’il n’en existe aujourd’hui et idéalement avec une régulation européenne au niveau de l’Agence européenne du médicament, la création d’établissements pharmaceutiques à but non lucratif pour produire des médicaments essentiels mais qui ne sont plus suffisamment rentables pour les industriels car ce sont des médicaments anciens donc beaucoup de défis pour avoir davantage de solidarité et de coopération entre Etats membres", affirme la députée européenne du PPE Nathalie Colin-Oesterlé.

Vous pouvez retrouver ci-dessous son intervention complète :