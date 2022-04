"N'avoue jamais" de Lisa Gardner : un thriller de haute volée

Lisa Gardner serait la championne incontestée du thriller psychologique. Avec N’avoue jamais, elle nous montre, s’il en était besoin, que son titre n’est pas usurpé. Dans cet opus, nous allons suivre trois protagonistes, trois femmes, dont les histoires se télescopent. Elles font resurgir, pour chacune d’elles, un passé qui se heurte insidieusement à des secrets opaques. La structure de l’ouvrage nous plonge au cœur du vécu de ces personnes qui, d'un chapitre à l’autre, nous exposent leur vision, leurs représentations. On va suivre Evie, fille d’un mathématicien prodigieux qu’elle vénérait, il n’en n’est pas de même de sa mère. Il y a également D D Waren qui dirige les enquêtes criminelles de la ville de Boston. Et enfin, Flora l’indicatrice de D D, mais surtout la victime d’un prédateur sexuel, un certain Jacob, qui abusera d’elle pas moins de 472 jours. Un drame qui continue jour après jour alors que six ans se sont écoulés et qui l’obsède encore et toujours. Elles vont se trouver impliquées dans une enquête qui paraît ne pas devoir connaître d’issue. Tout commence lorsqu’Evie, enceinte de plusieurs mois, rentre chez elle. La porte d’entrée de la maison dans laquelle elle vit avec Conrad son mari est entrouverte. Elle sent confusément qu’elle est face à une situation anormale. A peine quelques instants plus tard, les policiers font irruption. Ils trouvent Evie, fusil à la main, qui a vidé le chargeur de l’arme sur son mari ainsi que sur l’ordinateur qui se trouvait sur son bureau. Elle sera immédiatement arrêtée et présentée le lendemain matin à un juge. Grâce à l’avocat de sa famille, l’ami intime de son père, elle sera libérée sous caution car, malgré les soupçons qui pèsent sur elle, huit minutes avant qu’elle n’arrive, un premier coup de feu avait déjà retenti.

Un autre fait rend sa situation encore plus délicate.

N’est-ce pas elle, qui seize ans plus tôt avait tué son père alors qu’elle manipulait une carabine... L’enquête avait conclu à un accident. A l’époque, la jeune policière chargée de l’affaire n’était autre que D D Waren. La mère d’Evie avait toujours insisté sur le côté accidentel de cette mort. Cherchait-elle à la déculpabiliser?

Bien évidemment, la presse se mobilise, les télévisions locales assiègent l’élégante demeure des parents. C’est ainsi que Flora en voyant le visage de Conrad à l’écran se souvient de l’avoir rencontré dans un bar de Floride, alors qu’elle était la prisonnière de Jacob. Le mari d’Evie et Jacob paraissaient d’ ailleurs bien se connaitre. Plus on avance dans l’intrigue, moins les choses se clarifient. Même Evie se demande qui est en réalité l’homme qu’elle aimait, était-il lui aussi un prédateur sexuel ? Est-ce vraiment elle qui est la responsable de la mort de son père ? La réponse à ces questionnements se trouve-t-elle sur le sinistre « dark web » ?

Cette histoire, hallucinante à plus d’un titre, trouvera une fin totalement inattendue dans une sorte d’apocalypse incendiaire.