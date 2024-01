"Musée de Montmartre, jardins Renoir"

Le Musée de Montmartre se cache sur le flanc du Sacré Cœur, dans un écrin de verdure qui domine le nord-ouest de Paris. Ses collections permanentes ont été rassemblées par la Société d'Histoire et d'Archéologie "Le vieux Montmartre". Composées d'environ 6.000 pièces, elles racontent l'histoire du quartier de la butte Montmartre, en particulier de la "bohème" des 19ème et 20ème siècles et des artistes qui y ont vécu ou séjourné. Ces collections ont reçu le Label Musée de France et sont exposées dans les deux bâtiments principaux du Musée depuis 2003.

Le premier bâtiment, l'Hôtel Demarne, présente les expositions temporaires (plusieurs par an), l'appartement et l'atelier de Suzanne Valadon et de son fils Maurice Utrillo. Ouvert sur un jardin, il abrite le Café Renoir, accessible avec une entrée "Jardin".

Le second bâtiment, la Maison du Bel Air qui vous fait face en entrant dans le premier jardin, accueille les collections permanentes, dédiées à l'histoire de Montmartre et aux artistes qui ont laissé leur trace dans ses murs et dans leurs œuvres. On y accède par un second jardin, en contrebas du premier.