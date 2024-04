"Mondial Placard" de Côme de Bellescize : des cris et des claques

La pièce "Mondial Placard" de Côme de Bellescize est à découvrir au Théâtre Tristan Bernard à Paris.

Mondial Placard

De Côme de Bellescize

DUREE : 1H40

Mise en scène : Côme de Bellescize

Avec Eléonore Joncquez, Benjamin Wangermée, Jean Alibert, Clara Guipont ou Coralie Russier, Gwenaëlle Couzigou, Ludovic Le Lez, David Talbot

Théâtre Tristan Bernard

64 Rue du Rocher

75008 PARIS

01.45.22.08.40

https://www.theatretristanbernard.fr/

Du 23/01/2024 au 30/04/2024. Mardi et mercredi à 20h, vendredi à 21h, samedi à 16h et 21h

Notre recommandation : 5/5

THÈME

On restructure chez « Mondial Placard » (une entreprise qui rappelle Mondial moquette…), et c’est Marion qui est nommée directrice des ventes, au grand désespoir de Laurent, qui considère cette nomination comme une discrimination à son égard.

Pour les autres cadres masculins de la “boîte“, il faut s’adapter ou se battre… Pour les autres femmes, cette promotion constitue une opportunité.

Laurent a décidé de réagir pour remédier au problème…mais c’est sans compter la duplicité d’Eric et Marion…

POINTS FORTS

Un magnifique voyage en absurdie, et un pari réussi pour Côme de Bellescize, qui trempe sa plume dans l’encrier de l’entreprise pour croquer avec enthousiasme et folie le portrait de la multiplicité des injonctions qui traversent notre société et freinent - ô combien - le “vivre ensemble“. C’est cruel, sans complaisance, sans morale bien-pensante : bref, une bonne petit claque aux idées reçues !

Une écriture insolente, impertinente, anticonformiste, jubilatoire. Sans concession, avec une écriture chirurgicale, Côme de Bellescize incise les plaies du sexisme, des notions de genre, de l’égalité pour tout poser à plat sur la table de notre réflexion. Des constats, pas de solutions mais grâce à un rire libérateur, l’auteur met à nu tous les sujets clivants.

Les sept comédiens s’en donnent à cœur joie en croquant ces personnages archétypauxqui se déchirent et se cherchentsous l’œil inquisiteur d’un huitième caractère très surprenant. Parmi cette joyeuse troupe, où chaque interprète s’amuse et incarne avec jubilation son petit “monstre“, Eléonore Jonquez est éblouissante d’énergie et nous offre un personnage caméléon délirant et Benjamin Wangermée nous bouleverse de rire et de tendresse dans un caractère composé sur le fil des nerfs.

QUELQUES RÉSERVES

Aucune.

ENCORE UN MOT...

C’est une comédie où les portes claquent, où tous les ressorts du vaudeville sont mis en œuvre. Une comédie dans laquelle Marivaux le dispute à Feydeau avec un zeste d’Hellzapoppin.

Au-delà de la farce, c’est un vrai plaidoyer sur les maux qui régissent notre regard sur l’autre. Cette pièce est un chamboule-tout émotionnel tant pour nos zygomatiques que pour notre cerveau, un remède à la morosité du moment dont la posologie est qu’il faut en user d’urgence et sans modération.

Précipitez-vous donc pour faire partie de l’équipe de Mondial Placard, vous n’en sortirez pas indemne !

UNE PHRASE

MARION : « On a mis des efforts en place importants pour moderniser l’image du groupe : le féminiser, le rajeunir, l’universaliser…

LEA : Ça s’appelle du toilettage ! »

[…]

PASCAL : « Si les réunions ici , ça devient non mixte et qu’il faut parler en inclusif, il faut prévenir ! »

[…]

LAURENT : « Karine, ça s’est pas joué entre moi et elle, ça s’est joué sans moi !

KARINE : C’est sûr qu’aujourd’hui c’est plus facile pour les femmes …

LAURENT : …Que pour les hommes ! C’est sûr que si j’étais une femme, ce serait plus… (une idée se fait jour) Je fais le pari que d’ici six mois avec une robe et des nichons, je suis nommé directrice parce que on est là Karine. Il faut que ça s’arrête ! »

KARINE / Il faut arrêter de désirer les hommes et vouloir être désirée ?

LEA / Il faut arrêter de se soumettre, c’est tout !

KARINE / Ça va pas être rigolo !

L'AUTEUR

Après des études universitaires et une formation de comédien à l’École Claude Mathieu, Côme de Bellescize se consacre à l’écriture et à la mise en scène. Il crée en 2004 la compagnie du Théâtre du Fracas avec Vincent Joncquez.

Sa première pièce, Les Errantsreçoit le Prix Paris jeunes talents 2005. A partir de 2012, avec la compagnie Théâtre du fracas, il se consacre exclusivement à la production des spectacles dont il est l’auteur et le metteur en scène : Amédée en 2012, Eugénie en 2015, Soyez vous-même en 2017, Fat en 2018, Tout brûle, so what ? En 2019, le Bonheur des uns en 2021, et Mondial Placard en 2023.

A l’Opéra, il met en scène Jeanne d’Arc au bûcher (Honegger/Claudel), La Scala di Setta de Rossini. Sa production de Jeanne au Bûcher sera reprise avec Marion Cotillard dans le rôle de Jeanne à la Philharmonie de Paris puis à New-York. Il met aussi en scène Béatrice et Bénédict de Berlioz, au Festival Seiji Ozawa à Matsumoto (Japon).

En 2019, sa mise en scène les Beaux de Léonore Confino au Théâtre du Petit Saint-Martin sera nommée au Molière du meilleur spectacle de théâtre privé. Le 12 novembre 2020, Côme de Bellescize reçoit le Prix Jeune Théâtre Béatrix Dussane-André Roussin de l'Académie Française pour l'ensemble de ses oeuvres dramatiques.