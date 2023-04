"Merteuil" de Marjorie Frantz : la vengeance est un plat qui se mange froid

MERTEUIL : « Que le vouliez ou non, nous sommes faites de chair et de sang... et d'envie. Pourtant quel est le destin promis à une femme de notre caste ? Grandir cloîtrée comme vous, puis être présentée au monde à la condition de restée modeste et silencieuse. Et vous me reprochez de vous avoir offert un chemin de traverse ? Notre projet est-il donc de broder toute notre vie ? Nous apprenons à broder au couvent, puis nous brodons près de la cheminée de notre mère sous l'œil concupiscent d'une société prête à jaser au moindre soupir. Nous brodons notre trousseau de dot puis celui de nos enfants chéris en attendant que nos maris rentrent de campagnes militaires ou amoureuses. Jusqu'à ce qu'enfin les rhumatismes nous libèrent de cette assommante activité et que nous regardions la génération suivante broder à son tour. Voilà à quoi l'homme nous réduit madame. Et heureusement que certains esprits libres tentent de briser ces conventions séculaires édictées par des hommes pour des filles, des épouses et des mères.

CECILE : Je ne vous ai pas fait venir pour vous écouter me raconter vos soucis de broderie! »