"Merry Men, souvenirs d'une jeunesse écossaise" : Poétique, intelligent et graphiquement réussi

Ed. Paquet

Aout 2022

104 pages, format 24X32

20 €

THÈME

Robert Louis Stevenson est connu comme un écrivain "voyageur". Deux de ses romans les plus célèbres, L'ile au trésor et L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde, ont été lus par des générations d'apprentis aventuriers !

Ce que l'on sait moins, c'est que cet écossais baroudeur était petit-fils, fils et neveu de célèbres ingénieurs constructeurs de phares. Elevé à Edimbourg dans la perspective de poursuivre la tradition familiale, il se passionne davantage pour les découvertes amoureuses que pour ses études. Un voyage commandité par son père en 1870 sur l'ile d'Erraid, pour assister à l'érection du phare de Dhu Heartach (îles Hébrides), va révéler son goût pour l'écriture, et signifier sa rupture avec la tradition familiale. De ce séjour décisif pour sa vie d'écrivain, le scénariste et dessinateur Chanouga nous propose un roman en images, et l'évocation des ambiances qui vont constituer la trame d'un des premiers romans de Stevenson, La Chaussée des Merry Men, publié en 1882, un an avant l'Ile au Trésor.

L'album présente cette tranche de vie en planches de grand format qui mêlent décors réalistes et scènes oniriques.

POINTS FORTS

Intéressante, l'histoire librement interprétée par Chanouga, est portée par des dessins de belle qualité, dont les nuances de gris, de bleu, d'ocre et de vert composent un décors marin tourmenté, mystérieux et plutôt réussi. A noter également la qualité du texte, narration et dialogues, qui a clairement fait l'objet d'un soin particulier.

La révélation de la vocation littéraire du jeune Stevenson, sous forme d'un rêve qui mêle le présent et l'imaginaire de ces iles perdues au large de l'Ecosse, permet de découvrir la trame de ce qui deviendra le roman La Chaussée des Merry Men.

La postface, de Vincent Guigueno (historien maritime, et spécialiste de l'histoire des phares), joliment illustrée de documents d'époque, fait avec bonheur le pont entre l'adaptation en bandes dessinées, la vie et l'œuvre littéraire de Stevenson, "écrivain des côtes barbares et non de la haute mer, domaine réservé à Conrad, Dana ou Melville".

QUELQUES RÉSERVES

Pas ou peu de réserve pour cet album de belle facture, édité sur un papier de qualité et sous un format qui valorise la touche personnelle de Chanouga. Son traitement graphique navigue entre réalisme et interprétation plus libre ou plus "caricaturale" des personnages et des lieux. C'est à ce niveau que les opinions peuvent diverger !!

ENCORE UN MOT...

Ce roman graphique nous emporte dans les rêves de Stevenson, et fait découvrir des thèmes qui seront récurrents dans son œuvre : l'isolement sur une île, la puissance de la mer, ses fantômes et le dédoublement de la personnalité. Les images sont belles, en particulier l'évocation des îles et de leur univers minéral (men peut se traduire en breton et gaélique par pierre ou muraille) ; les ambiances maritimes mystérieuses ou tourmentées ; la restitution de l'architecture des bateaux et des phares. Les runes et les entrelacs celtiques semblent composer aussi des passages entre le réel et le rêve… Bref, une belle découverte et un beau livre !

Si vous aimez l'histoire des phares et leur évocation en bandes dessinées, alors ne manquez pas la chronique de Nicolas Autier sur le remarquable ouvrage de Lepage : Ar-men, publié en 2018.

UNE ILLUSTRATION





L'AUTEUR