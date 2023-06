"Meriko", de Robin Fischhoff : une enquête qui plonge dans les mystères, légendes et superstitions polynésiennes

Mekiro est à la fois le titre et le site du dénouement de ce roman. Clairement policier, il flirte cependant avec l'héroïque fantaisie, si l'on conçoit de mêler dans une enquête de gendarmerie, le rationnel et l'irrationnel, les longues déambulations, légendes et descriptions oniriques, la survenue de forces fantastiques et obscures. C'est l'originalité du roman. Sa fin, autant que son épilogue en clin d'œil, laissent franchement sur votre faim. Bref, ce mélange ne m'a pas vraiment convaincu, même si le roman est bien construit et assez immersif. On pouvait attendre du prix du roman de la gendarmerie 2023 une histoire, certes originale, mais plus ancrée dans le réel. Cette observation faite, le roman plaira au lecteur averti, pour son ambiance oppressante dans un paradis martyrisé par ses démons !