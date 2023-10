Madame Pylinska et le secret de Chopin de Éric-Emmanuel Schmitt

"Madame Pylinska et le secret de Chopin": Quand la musique de Chopin donne un sens à la vie. Un roman malicieux et émouvant

Madame Pylinska et le secret de Chopin

De Éric-Emmanuel Schmitt

Le Livre de Poche

Parution le 29 janvier 2020

96 pages

6,90 €

THÈME

Madame Pylinska est une professeur de piano polonaise excentrique qui enseigne avec des méthodes bien étranges. Éric-Emmanuel, un jeune homme de vingt ans, qui avait décidé d’apprendre le piano à l’âge de neuf ans, fait appel à elle car s’il arrive bien à interpréter Bach, Mozart et autres compositeurs, il n’arrive pas à jouer du Chopin. C’est pour cela qu’il avait commencé le piano.

Il va devoir se coucher sous l’instrument, faire des ronds dans l’eau, et plein d’autres idées surprenantes de l’étonnante professeur. En voulant découvrir le secret de Chopin, le jeune élève apprend bien plus que la musique, il apprend la vie.

POINTS FORTS

Je trouve que ce livre a beaucoup de points forts. Il est très beau et poétique. Très facile à lire et plutôt court, je recommande ce livre à toute personne qui aime la musique et la poésie.

QUELQUES RÉSERVES

Bien que j’ai beaucoup aimé ce livre, je trouve qu’il n’y avait pas assez d’action et le début était un peu ennuyeux.

ENCORE UN MOT...

Peut-être suis-je une des plus jeunes lectrices de E.E Schmitt et je suis curieuse de découvrir un jour prochain son théâtre.

UNE PHRASE

“Malgré moi, j’observai le vent dans la ramée, l’oscillation des arbustes, j’envoyai deux ou trois cailloux pour dessiner des ronds dans l’eau et je me penchai vers les fleurs lorsque la paix m’inonda.”

“Il y a des secrets qu’il ne faut pas percer mais fréquenter : leur compagnie vous rend meilleur.”

“ Madame Pylinska, quel est le secret de Chopin ?

Il y a des secrets qu'il ne faut pas percer mais fréquenter : leur compagnie vous rend meilleur."

L'AUTEUR

Éric-Emmanuel Schmitt, né le 28 mars 1960 à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône), est un dramaturge, nouvelliste, romancier, réalisateur et comédien franco-belge. Il vit en Belgique et a acquis la nationalité belge en 2008. Agrégé de philosophie, il a enseigné plusieurs années avant de se consacrer exclusivement à l'écriture. En 2012, il est élu à l'Académie royale de langue et littérature françaises de Belgique et en 2016, il devient membre de l'Académie Goncourt.

