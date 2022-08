Libération veut un « Puy du Fou de gauche » !

A quoi ressemblerait un "Puy du fou de gauche" ?

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Il s’agit ni plus, ni moins d’un appel de détresse. Libération relève que le Puy du Fou est « très marqué à droite » et que, « hélas », « il connaît un franc succès ». Nous ne contesterons pas que Philippe de Villiers soit un peu réac’. Et que, encore une fois hélas, ça plait au plus grand nombre.

Face à ce monument d’infamie, Cyrille Peyraube, directeur de cabinet de Patrick Bloche (adjoint PS à la mairie de Paris) appelle de ses vœux la naissance d’un « Puy du Fou de gauche » dans Libération. Cette réalisation progressiste évoquera, toujours selon ses mots « Les Lumières et la lutte pour l’égalité ». Finis les colonnes infernales, les massacres de Vendéens et les noyades de Nantes. Mais est-ce seulement vrai ? Le fait que ce soit le très réactionnaire Philippe de Villiers qui l’ait mis en scène autorise tous les doutes.

Nous avons réfléchi à ce que pourrait être un « Puy du Fou de gauche ». Une localisation s’impose : Saint-Denis. Près de la basilique où sont inhumés les Rois qui ont fait tant de mal. Valérie Pécresse sera contre mais la municipalité dionysienne sera pour. Dans le rôle de Robespierre, nous voyons Mélenchon coiffé du bonnet phrygien. Un Robespierre doux comme un agneau. Et qui ne ferait pas de mal à une mouche.

Au lieu de la faire guillotiner, ce doux Robespierre épousera Madame Roland. Et ils donneront naissance à de merveilleux petits sans-culottes. C’est Raquel Garrido qui, en tant que grande prêtresse, sera chargée de célébrer le culte de l’Etre Suprême.

A la caisse du « Puy du Fou de gauche », on verrait bien Eric Coquerel qui s’y connaît en finances.

A Saint-Denis, les entrées dans ce lieu magique seront gratuites pour les « jeunes » issus de la diversité. Pour pas un sou, ils pourront admirer Mélenchon, Garrido et Coquerel. Ils leur parleront de Voltaire, Diderot et Rousseau. Les « jeunes » sont en effet très sensibles à la pensée de ces philosophes.

Pour notre part, nous appelons Libération à devenir un vrai journal. Une tâche impossible comme l’est la création d’un « Puy du Fou de gauche »…

