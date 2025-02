Le professeur Wright étudie les étoiles proches, leur âge et leur niveau d'activité, et surtout leurs systèmes planétaires. Il trouve et caractérise de nouvelles planètes autour d'autres étoiles en mesurant soigneusement la façon dont elles se déplacent et dont elles bloquent la lumière de leur étoile hôte. Il travaille également dans le cadre du programme SETI, à la recherche de signes de vie technologique ailleurs dans l'univers.