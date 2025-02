Les entrepreneurs parlent aux français

L’Europe, le bal des impuissants

Dans le monde, certains agissent et décident. Les autres s’agitent et brassent de l’air. Dans la première catégorie, tout le monde aura compris qui occupe la première place. Tout le monde aura malheureusement compris que l’Europe et ses « leaders » appartiennent irrémédiablement à la seconde.