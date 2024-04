"Les yeux de Mona" de Thomas Schlesser : un regard espiègle et insolite sur l'Art

"Les yeux de Mona" de Thomas Shlesser est à découvrir aux éditions Albin Michel.

"Les yeux de Mona"

De Thomas Schlesser

Albin Michel

Parution en février 2024

478 pages

22,90 euros

Notre recommandation : 4/5

THÈME

Regarder un tableau. Ou plutôt apprendre à le regarder, méditer longuement devant une œuvre, ses formes, ses motifs, ses jeux de lumière et puis, imperceptiblement, laisser affleurer cette sensation première, vive , diffuse, que l' on nomme parfois : l'émotion esthétique...

Chaque mercredi après l' école, la petite Mona et son grand- père cheminent dans les couloirs des musées parisiens à la découverte de certains chefs-d' œuvre. Le temps est compté, car Mona risque de perdre la vue. Alors pour conjurer le mauvais sort, son grand- père lui propose ses exercices d' admiration: Léonard de Vinci, Vermeer, Goya, Manet , Degas , Van Gogh , Magritte... Autant d' hymnesà la beauté et à l' harmonie du monde.

Chaque rencontre avec un artiste débouche sur une leçon de vie, un " précipité moral et philosophique". Et à chaque fois , ce grand- père - si sensible et raffiné -parle à l'enfant comme à un adulte: “ fais confiance à ton corps, à tes impressions immédiates, ne cherche pas à les masquer, la beauté saisit disait Cocteau et vois-tu Mona, une oeuvre d' art cela dérange parfois…”

Au fil du temps, Mona absorbe tout, elle affine son expertise, le grand-père remarque qu' elle a " l' oeil absolu", comme on dit parfois d' un musicien, qu'il possède l' oreille absolue. A travers ces promenades buissonnières au Louvre, à Orsay ou à Beaubourg se nouent entre cesdeux êtres une complicité profonde scellée par un pacte secret. Ne rien dire aux grandes personnes dont parlait déjà avec méfiance en son temps, le Petit Prince. Chut ! Papa et Maman englués dans leurs problèmes quotidiens s' imaginent que Mona se rend chez un pédo-psychiatre qui lui fait du bien..

Bientôt Mona va glisser de l' enfance à la jeune fille : bouillonnement de l' adolescence, tout crépite, tout brûle, l' art embrase la vie..

POINTS FORTS

Un conte moderne qui ravive en nous l' art ( hugolien) d' être Grand- Père.

Une réflexion profonde et savante sur la manière de voir un tableau, une toile, un paysage, un visage. "Ce sont les regardeurs qui font le tableau" écrit Thomas Schlesser. Mais chez certains peintres comme Gainsborough ( La Conversation dans un parc) on débusque parfois un admoniteur, ce personnage qui regarde le spectateur et l' invite à entrer dans le tableau.

Une initiation au Beau, mais aussi une invitation à redécouvrir tous nos sens: Mona cherche à toucher la matière, à se lover en silence dans le recoin d' une œuvre contemporaine. (Louise Bourgeois)

QUELQUES RÉSERVES

Un brind' agacement (d'envie? ) devant tant d' érudition, même si le propos deThomas Schlesser n'est jamais pédant.

Un dénouement un peu convenu, très cinématographique. Après le succès international (mérité) du livre, les producteurs de Hollywood doivent être sur la ligne de départ…

ENCORE UN MOT...

Cinquante deuxsemaines pour un parcours initiatique émaillé de joies profondes, d' angoisse et de peines. Et me revient à l' esprit ces quelques vers de Eugène Guillevic:

“ Il y a sacrifice,

On ne sait pas de qui,

A moins que ce ne soit

De celui qui regarde.”

UNE PHRASE

“ Henry se mit à rire. Et son rire la fit rire à son tour. C'est là, précisément là, qu'il aurait voulu lui parler du philosophe Alain et de ce qu'il racontait dans ses Propos sur le bonheur. Alain y affirmait que ceux qui s'efforcent d' être heureux méritent une médaille, une médaille civique, parce que leur propre résolution de se montrer contents, satisfaits, au prix parfois d' un exercice un peu appuyé de la volonté, irradie sur autrui.” (page 43)

L'AUTEUR

Thomas Schlesser est enseignant à Polytechnique, historien de l'Art et directeur de la Fondation Hartung- Bergman. Il a publié de nombreux essais et écrit des scénarios de films et de documentaires.

Il est l' auteur de nombreuses performances ou de banquets festifs, comme celui des 200 ans de Courbet. Il a travaillé pendant dix à l' écriture des Yeux de Mona prenant pour héroïne une fillette âgée de dix ans...