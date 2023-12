"Les petits farceurs" de Louis-Henri de La Rochefoucauld

Deux jeunes garçons, l’un du beau monde parisien et le second montant de sa province, se rencontrent en classe préparatoire. Et contre toute attente, ces deux-là s’entendent comme larrons en foire. Du haut de leurs vingt ans, ils sont persuadés que le monde leur appartient et qu’ils vont avoir des destinées hors du commun. Après une dégringolade de Charybde en Scylla et bon nombre d’années, l’un des deux meurt. Et l’autre raconte.